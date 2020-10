Keine Bonita-Mode mehr in Mülheim

Bonita hatte schon vor zwei Wochen angekündigt, hunderte Mitarbeiter entlassen und bis zu 200 Filialen schließen zu müssen. Darunter fallen auch beide Mülheimer Geschäfte. Insgesamt 8 Mitarbeiter in Mülheim sind betroffen. Davon konnten drei in andere Standorte des Damenmodeunternehmens versetzt werden. 5 Mitarbeitern wurde betriebsbedingt gekündigt. Ende des Jahres wird Bonita sowohl im Rhein-Ruhr-Zentrum als auch im Forum für immer schließen. Wie es dann und mit weiteren Leerständen im Forum weitergeht, dazu will sich das Management des Einkaufszentrums kommende Woche Dienstag äußern.