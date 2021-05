Kein Rummel im Sommer

Zwar komme durch die Impfungen das Licht am Ende des Tunnels näher, heißt es in einer Mitteilung. Aber eine Veranstaltung mit vier Millionen Besuchern kann es noch nicht geben. Die Stadt hat schon die Schausteller informiert. Auch die Düsseldorfer Rheinkirmes und die Fronleichnamskirmes in Oberhausen sind schon abgesagt.