Kein rechtes Netzwerk bei der Polizei Mülheim

Die umstrittenen Chatgruppen bei der Polizei Essen/Mülheim waren nach Erkenntnissen von Polizeipräsident Richter nicht extremistisch. Das belege ein Bericht der Sonderinspektion seines Hauses. So hat es Richter in einem Brief an das NRW-Innenministerium geschrieben.

