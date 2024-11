Premiere für Thementag rund um seelische Gesundheit

Es geht um Entspannungsmethoden, Selbstfürsorge für pflegende Angehörige oder den Aufbau von Selbstwert und Widerstandsfähigkeit. Auch Themen wie Trauerbewältigung und geistige Gesundheit am Arbeitsplatz sollen vermittelt werden. Außerdem gibt es zahlreiche Infotische und Experten vor Ort. Organisiert hat den Thementag im Evangelischen Gemeindehaus Broich-Saarn in der Holunderstraße das Netzwerk Seelische Gesundheit. Die Veranstalter bitten darum, sich voran hier anzumelden, um einen Überblick zu bekommen, wie viele Leute am Samstag dabei sein werden. Der Eintritt ist frei.