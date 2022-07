Kein Hitzefrei im Job

Die Hitze macht heute vielen am Arbeitsplatz zu schaffen. Die sogenannte Arbeitsstätten-Regelung gibt vor, dass Chefs ab 26 Grad am Arbeitsplatz Gegenmaßnahmen treffen sollten. Das sagen Arbeitsrechtler. So etwas wie Hitzefrei ist im Arbeitsrecht nicht vorgesehen.





© pixabay.com