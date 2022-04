Kaum offene Freibäder zum Saisonstart

Der Rest der Freibäder in Essen soll später im Monat nachziehen. In Dortmund öffnet das am Sonntag das Freibad Wellinghofen. Die beiden städtischen Freibäder in Duisburg folgen am Montag. Das Naturbad in Mülheim-Styrum hat den Saisonstart erst einmal verschoben. Das Wetter passt noch nicht, heißt es. Außerdem liege die Wassertemperatur erst bei 13 Grad. Wann das Freibad im Revierpark Vonderort öffnet ist nicht bekannt.