Katzen aus zu kleiner Wohnung befreit

Passiert ist das alles schon im Juli, bekanntgeworden aber erst jetzt. Mittlerweile haben die beiden Frauen fünf Katzen zurückbekommen. So viele, wie sie in ihrer Wohnung vernünftig halten können. Die Tiere waren nicht völlig verwahrlost, heißt es, sondern sind eben nur nicht gut gehalten worden. Deswegen sind auch alle gesund und munter, freundlich und aufgeschlossen und suchen jetzt ein neues Zuhause. Einige von ihnen sind schon vermittelt. Zahn Jungkatzen aus diesem Jahr und zwei mal zwei Kater sind noch übrig, so das Tierheim. Weil die Katzen bislang im großen Verbund gelebt haben, werden sie immer nur zu zweit abgegeben. Wer Interesse hat, kann sich beim Tierheim in Mülheim melden.

Hier gibt´s alle Infos zum Tierheim und die Kontaktdaten.