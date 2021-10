Kartenverkauf startet bald

Der Kartenverkauf soll in Kürze starten. Im vergangenen Jahr war das Weihnachtssingen ausgefallen. In den Jahren davor kamen bis zu 68.000 Fans im Stadion zusammen. Erwartet werden in diesem Jahr Promis wie die Sänger Sasha und Alexander Klaws. Gemeinsam sollen traditionelle und moderne Weihnachtslieder gesungen werden.