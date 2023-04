Kaputte Ampel wird zur Geduldsprobe

Vor allem Autofahrer, die an der Ampel links Richtung Danziger Straße abbiegen wollen, kommen bei viel Verkehr kaum von der Stelle. Einige Autofahrer biegen an der Ampel deshalb zunächst rechts ab und wenden nach wenigen Metern, was oft für zusätzliches Chaos in dem Bereich sorgt. Das sagen betroffene Hörer. Die zuständige Landesbetrieb Strassen NRW geht davon aus, dass die kaputte Ampel frühestens am kommenden Dienstag wieder funktionieren wird. Eine schnellere Reparatur ist nicht möglich, sagte uns eine Sprecherin auf Nachfrage. Es mussten Ersatzteile bestellt werden, die frühestens am Dienstag eingebaut werden können. Im Zuge der Arbeiten soll die Ampel dann auch auf energiesparsame LED-Technik umgerüstet werden.