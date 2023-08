Kanu-WM läuft auf Duisburger Regattabahn

Duisburg richtet die Titelkämpfe bereits zum sechsten Mal aus. Mit am Start werden 2.000 Teilnehmer sein. Hier werden auch die Tickets für die nächsten Olympischen Spiele gelöst. Die Wettkämpfe laufen täglich bis einschließlich Sonntag. In diesem Jahr gab es in Duisburg bereits die Ruhr Games, den Rhein-Ruhr-Marathon, den Ironman oder auch die Finals.