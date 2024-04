Kanalsanierung der Friedenstraße

Die Friedenstraße muss für Bauarbeiten vollgesperrt werden. Das hat die medl angekündigt. Sie beginnt am Montag mit der Kanalsanierung in der Straße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Während der gesamten Zeit muss die Friedenstraße vollgesperrt bleiben.

© Erwin Wodicka - fotolia (Symbolbild)