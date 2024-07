Kampf dem Müll durch Reparaturfestival Murx in der City

Unter dem Motto „repariert, was euch kaputt macht“ soll den Menschen gezeigt werden, wie sie Dinge nachhaltig wieder richten können, statt sie wegzuschmeißen. Mit Workshops, Infoständen und einem Bühnenprogramm wollen die Veranstalter die Reparaturkultur fördern, Hilfe zur Selbsthilfe geben und Nachhaltigkeit mit Kunst verbinden. So ist zum Beispiel das Repair Mobil mit allem möglichen Werkzeug dabei, es gibt einen Fahrradcheck, 3-D-Druck zum Mitmachen und Klamottentausch-Börsen. Von 12 bis 17 Uhr ist außerdem eine Malstation für Kinder aufgebaut. Auf der Bühne gibt es ein buntes Musikprogramm von Indierock, Pop über Hip-Hop bis hin zu Electronics und Soul. Der erste Workshop startet bereits um 10 Uhr, das Bühnenprogramm endet um 22 Uhr. Alle Infos zum Programm gibt es hier. Die nächste Station von Murx on Tour ist am 24. August in Witten. Gefördert wird der erste Tourtermin des Festivals durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der LAG Soziokultur NRW und dem Bürgermitwirkungsbudget der Stadt Mülheim.