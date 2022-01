Kameras vertreiben Diebe auf Baustellen

Das sei vielfach günstiger und effektiver als vor Ort Security einzusetzen, berichtet die WAZ. Eine der führenden Firmen ist "Bauwatch" aus Ratingen. Sie ist nach eigenen Angaben Marktführer in Europa und hat in ganz Deutschland derzeit rund 2.800 Türme mit Hightech-Kameras im Einsatz. Sie melden automatisiert, wenn sich Unbekannte Zutritt zum Gelände verschaffen. Außerdem wird per Lautsprecher aufgefordert, das Gelände zu verlassen. In NRW konnten so nach Firmenangaben allein im Dezember fast 800 Menschen vertrieben werden. Bundesweit wurden 20 unerwünschte Baustellenbesucher festgenommen. Diebe haben es seit Jahren vor allem auf Metall und Baumaterial auf Baustellen abgesehen.