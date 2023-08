Jury wählt fünf Kandidaten für Wirtschaftspreis

Die Nominierten sind:





DAS KAFF - Bagel bar & coffee salon

Gerstel GmbH & Co. KG

Hair Artistic Friseur am Ruhrquartier

Möbel Bernskötter GmbH

Siepmann Holzbau GmbH





Diese Unternehmen seien besonders nachhaltig in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und/oder soziales Miteinander. In der zweiten Phase des Wettbewerbs gelte es nun, den ersten Eindruck der Jury zu bestätigen. Die Kandidaten sollen dafür weitere Informationen zu ihrem Unternehmen und den jeweiligen Konzepten einreichen. Sie bekommen außerdem Besuch von jeweils einem Jurymitglied. Die Preisverleihung findet am 3. November im Luftschiffhangar der WDL-Gruppe statt. Die Finanzierung des Events erfolgt durch Sponsoren. Radio Mülheim ist Medienpartner. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Hier gibt es weitere Informationen.