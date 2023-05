Junior Unis starten gemeinsamen Wettbewerb

Die vier Institute verpflichten sich in der gemeinsamen Erklärung, bestimmte Qualitätsstandards zu erfüllen. "Beste Bildung für alle Kinder und Jugendlichen anzubieten, unabhängig von den individuellen Voraussetzungen, wie beispielsweise dem sozialen Hintergrund, der Herkunft oder dem Geschlecht", heißt es dort beispielsweise. Außerdem wurde ein erstes gemeinsames Projekt gestartet. Gerade wird ein gemeinsamer Wettbewerb vorbereitet. Unter dem Motto "Mode der Zukunft" sollen ab Januar Studierende im Alter von sieben bis zehn Jahren an allen vier Einrichtungen einen Kurs belegen und so am Wettbewerb teilnehmen können. Die erste Junior Uni ist vor 15 Jahren in Wuppertal gestartet. Die zweite folgte bei uns in Mülheim. Die Einrichtung bietet außerhalb der Schule Bildung und Forschung für Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 20 Jahren an. Die Junior Uni ist rein privat finanziert.