Junior Uni will sich vergrößern

Jeder zweite konnte also nicht berücksichtigt werden. Dass der Andrang und das Interesse am Kursangebot ungebrochen groß sind, ist in den Augen der JUNI Geschäftsführung eine überzeugende Bestätigung dafür, welchen wichtigen Platz die Junior-Uni Ruhr drei Jahre nach dem Start des Studienbetriebs inzwischen in der Mülheimer und regionalen Bildungslandschaft einnimmt, heißt es. Das zeige aber auch deutlich, dass das Kursangebot weiter ausgeweitet werden muss, um nicht zu Viele mit einem Wartelistenplatz vertrösten zu müssen. Die Junior-Uni möchte sich deshalb vergrößern. Sie hofft auf tatkräftige Unterstützung durch Spenden und neue Mitglieder. Denn ein neuer Standort mit mehr Platz für den Studienbetrieb bringe mehr Kosten mit sich.