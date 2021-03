Junior-Uni mit neuem Kursangebot

Wer dabei sein möchte, sollte nicht zu lange warten. Die Kurse sind in der Regel schnell ausgebucht. Es können sich jeweils zehn Teilnehmer anmelden. Es gibt dieses Mal neue Formate wie die „Junior-Uni on tour“ mit Angeboten, die im Arche Park im Witthausbusch oder auf dem Betriebshof der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft stattfinden. Die meisten Veranstaltungen laufen im Haus Jugendgroschen in Menden. Die Kurse behandeln – je nach Alter - Themen wie Tiere, Pflanzen, Klimaschutz, Müll, Berufe wie „Politiker“, Robotik mit Lego, Feuer oder Wasserstoff. Es gibt für das neue Semester mehr als 60 Angebote. Sie richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 20 Jahren. Die ersten Kurse starten ab dem 12. April. Die Teilnahme kostet zwischen 3 und 16 Euro.