Juicy Beats-Festival mit rund 30.000 Musikfans

Zusätzlich gibt es über zehn Dancefloors. Schon seit gestern konnten Festivalgäste auf den dazugehörigen Campingplatz anreisen. Am morgigen Sonntag startet das Festival schon um 12 Uhr. Das Juicy Beats findet in diesem Jahr schon zum 27. Mal statt und gilt als eines der größten und bekanntesten Festivals in NRW.

So voll war es beim Juicy Beats 2023 © Kim Kanert/Funke Foto Services