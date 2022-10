Jugendliche klauen Auto und flüchten vor der Polizei

Die 17-Jährigen hatten beide keinen Führerschein. Angefangen hat das Ganze am Sonntagabend (02.10.) in Essen-Frohnhausen. Mit dem gefundenen Autoschlüssel machte sich der Jugendliche aus Oberhausen auf den Weg, das dazugehörige Auto zu finden. 10 Kilometer vom Fundort entfernt fand er den Renault Twingo und fuhr damit herum, bis er einen ebenfalls 17-jährigen Bekannten traf und ihn im Auto mitnahm. Die beiden fuhren ohne Licht und Führerschein nach Oberhausen und wurden schließlich an der Kreuzung Mülheimer Straße / Danziger Straße von einer Polizeistreife entdeckt. Daraufhin flüchteten sie und krachten ein paar Meter weiter auf der Gewerkschaftsstraße in einen parkenden Jeep, woraus ein Schaden von 2.500 Euro entstand. Nachdem die Jugendlichen festgenommen worden waren, wurden sie mit auf die Polizeiwache genommen. Dort wurde zusätzlich eine erhöhte Konzentration von Alkohol im Atem des Fahrers festgestellt. Auch ein Drogentest mit Blutproben wurde gemacht.

Die Polizisten stellten den stark beschädigten Renault (6.500 Euro Schaden) und alle Wertsachen der Jugendlichen sicher. Diese müssen sich bald für den Fahrzeugdiebstahl, das Fahren ohne Führerschein, die Sraßenverkehrsgefährdung und andere Verstöße verantworten.