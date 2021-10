Jugendgremium wählt seine Leitung

Die besondere Aufgabe dieser Gruppe wird es sein, die Ideen und Impulse des Jugendgremiums an die politischen Gremien heranzutragen, heißt es vom Amt für Kinder, Jugend und Schule. So sollen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, dass auch ihre Anliegen gehört werden und sie an Mülheims Zukunft mitarbeiten können. Die Stadt Mülheim setzt seit vielen Jahren erfolgreiche unterschiedlichste Aktivitäten und Maßnahmen der Jugendbeteiligung um. Das neue Jugendgremium ersetzt den früheren Jugendstadtrat. Idee für das neue Konzept war, die alten sehr formalen Strukturen jugendgerechter zu machen. Hier gibt es noch mal alle Infos und die Möglichkeit, auch noch Mitglied zu werden.