Jugend musiziert: Neun Mülheimer schaffen es in die nächste Runde

In der städtischen Musikschule hat vergangenes Wochenende (27./28. Januar) der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ stattgefunden. Neun junge Mülheimer Musiker sind so erfolgreich gewesen, dass sie es es in die nächste Runde geschafft haben.

© Foto: Martin Möller /Funke Foto Services