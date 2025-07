«Wackelkontakt» ist der beliebteste Hit des ersten Halbjahrs

Baden-Baden (dpa) - Es ist ein hartnäckiger Ohrwurm - und das erfolgreichste Lied des bisherigen Jahres: «Wackelkontakt» von Oimara. Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der offiziellen Charts mit. Der bayerische Party-Hit stand demnach sieben Wochen auf Platz eins und verzeichnet bereits über 130 Millionen Streams.

Oimara heißt eigentlich Beni Hafner, ist 33 Jahre alt und landete mit «Wackelkontakt» dieses Frühjahr einen Überraschungserfolg.

Platz zwei und drei der erfolgreichsten Songs des ersten Halbjahres 2025 sichern sich Musiker Zartmann («Tau mich auf») und das Duo ROSÉ & Bruno Mars («APT.»).

Album-Halbjahrescharts: Linkin Park vor Billie Eilish

Das beliebteste Album zwischen Januar und Juni gelang Linkin Park - und zwar mit deutlichem Abstand, wie GfK Entertainment informiert. «From Zero» ist das Comeback-Album der Band, für das sie die neue Sängerin Emily Armstrong engagierten. Das Werk erschien bereits im November 2024.

Auch die zweiterfolgreichste Platte im ersten Halbjahr 2025 war ein sogenannter Longseller, verkauft sich also schon länger gut: Billie Eilishs «Hit Me Hard And Soft». Platz drei sichert sich Schlagerikone Roland Kaiser mit «Marathon».