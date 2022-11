IT der Uni Duisburg-Essen ausgefallen

Der Angriff erfolgte am Wochenende. Hacker waren nach Angaben der Uni in die Systeme eingedrungen, haben sie verschlüsselt und Lösegeld gefordert. Die Sicherheitsbehörden seien informiert. Die Uni versucht das Problem auch mit Hilfe externer Spezialisten zu lösen. Die zentralen Computer sind weitestgehend vom Netz genommen. Deshalb funktionieren weder PC-Anwendungen, E-Mail und Festnetztelefonie. Der Lehrbetrieb wird in Präsenz fortgesetzt. Die Probleme für die Studierenden sind allerdings gravierend. Betroffen von der Attacke sind u.a. die Bereiche Einschreibung und Prüfungen. Arbeiten, die schriftlich eingereicht werden müssen, bekommen einen 14-tägigen Aufschub. Wie lange die Probleme andauern, ist unbekannt. Angriffe mit sogenannter Ransomware gelten als besonders schwerwiegend. Meist lassen sich die verschlüsselten Systeme nicht wieder herstellen.