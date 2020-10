Inzidenz wieder nah am Wert 100

In Mülheim sind innerhalb eines Tages 44 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden ( 28.10./12 Uhr - 29.10./12 Uhr) . Aktuell sind 316 Menschen in unserer Stadt akut an Corona erkrankt. Das hat der Krisenstab Mülheim heute mitgeteilt. Seit gestern Mittag haben sich 144 Mülheimer testen lassen. Die Inzidenz ist wieder ran an die 100er Marke gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert heute bei 97,3

