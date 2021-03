Inzidenz wieder gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz ist in Mülheim wieder leicht gestiegen. Heute ( Stand 6 Uhr ) meldet das Robert-Koch-Institut den Wert 133. Seit gestern früh sind 34 weitere akute Infektionen nachgewiesen worden. Insgesamt gelten heute 317 Menschen in unserer Stadt als infiziert. Fast 1100 Mülheimer befinden sich in häuslicher Quarantäne.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest