Inzidenz wieder dreistellig

Bei uns in Mülheim ist die Corona-Inzidenz jetzt über 100 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet für Mülheim heute den Wert 127,8 ( Stand 0:00 ). Als akut und nachweislich infiziert gelten in unserer Stadt heute 266 Menschen, das sind zehn weniger als gestern. Die Zahl nennt der Krisenstab Mülheim heute ( Stand 23.03. 6:00 Uhr ). 1018 Mülheimer befinden sich in häuslicher Quarantäne - 129 mehr als gestern.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest