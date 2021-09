Inzidenz weiter unter Landesschnitt

Die Inzidenz ist in Mülheim leicht gestiegen und liegt heute bei 88,9 (gestern 83,1). Das meldet das Robert-Koch-Institut. Als akut und nachweislich an Corona erkrankt gelten heute 271 Menschen, sieben weniger als gestern, teilte der Krisenstab der Stadt mit. 422 Mülheimer sind aufgrund von behördlicher Anordnung aktuell in häuslicher Quarantäne

© shutterstock.com