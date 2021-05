Inzidenz weiter rückläufig

In Mülheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Laut RKI liegt der Wert heute 50,4 (Stand 27.5./3:11). Als nachweislich und akut erkrankt gelten laut Krisenstab in Mülheim heute 182 Menschen. Das sind kaum mehr, als gestern (179 ). 402 Menschen in Mülheim sind aktuell in häuslicher Quarantäne.

