Inzidenz weiter gesunken

In Mülheim hat es am Wochenende einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben (Stand 15.2., 6 Uhr). Damit ist die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie in Mülheim auf 187 gestiegen, heißt es aus dem Krisenstab.Aktuell sind bei uns in der Stadt 159 Mülheimer mit dem Coronavirus nachweislich und akut infiziert. Die Inzidenz ist am Wochenende weiter gesunken und liegt heute bei 51 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

© shutterstock.com