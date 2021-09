Inzidenz weiter gesunken

Die Inzidenz ist in Mülheim weiter gesunken und liegt heute bei 83,1. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Als akut und nachweislich an Corona erkrankt gelten heute 278 Menschen, sagt der Krisenstab der Stadt. 466 Mülheimer sind aufgrund von behördlicher Anordnung aktuell in häuslicher Quarantäne

