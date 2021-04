Inzidenz unter 200 gesunken

Trotz des Wertes unter 200 hat die Woche für Mülheimer Schüler heute ausschließlich mit Distanzunterricht begonnen. Das hatte die Stadt am Freitag so festgelegt.Laut Krisenstab der Stadt hat es am Wochenende einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie ist in Mülheim damit auf jetzt 211 gestiegen. Akut nachweislich an Corona erkrankt sind in Mülheim heute 608 Menschen.