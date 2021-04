Inzidenz über 200

Bevor neue Einschränkungen greifen, gilt in NRW die 3-Tage-Regel. Das heißt, der Inzidenzwert muss 3 Tage hintereinander über 200 liegen. Wir müssen also die nächsten Tage abwarten. Die Stadt will sich heute aber noch dazu äußern, wie es ab kommender Woche mit den Schulen weitergeht.

Über 80 neue Corona-Fälle

Für heute meldet der Krisenstab 514 positive Coronafälle. Ziehen wir die 66 Menschen ab, die seit heute als wieder gesund gelten, so zeigt sich, dass allein in den letzten 24 Stunden 86 neue Coronafälle in Mülheim gemeldet wurden (Stand 15.4., 0 Uhr).