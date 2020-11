Inzidenz steigt weiter

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich mittlerweile 1.077 Personen von Covid-19 erholt und gelten wieder als gesund. 2.037 sind aktuell in Quarantäne, heißt es vom Gesundheitsamt. Wegen der vielen neuen Corona-Fälle in den letzten Tagen ist der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei uns noch weiter gestiegen. Er liegt jetzt bei 248,5 (gestern 232,7).