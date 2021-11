Inzidenz steigt auf 148

Die Zahl der akuten und nachgewiesenen Corona-Fälle ist in Mülheim heute auf 410 gestiegen (Stand 6.00 Uhr). Das meldet der Krisenstab der Stadt. Zudem gibt es einen weiteren Corona-Toten zu beklagen. Die Zahl stieg damit auf 243. Die Inzidenz liegt heute bei 148. In Mülheimer Krankenhäusern sind 25 der insgesamt 34 Intensivbetten mit Patienten belegt. In einem Fall ist eine Corona-Erkrankung der Grund.

© joel bubble ben/shutterstock.com