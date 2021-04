Inzidenz sinkt übers Wochenende unter 200

Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 212 Menschen mit oder an Corona gestorben. 1.506 sind auf Anweisung des Gesundheitsamts im Moment in Quarantäne. 6.724 gelten nach einer Infektion wieder als gesund. Die Inzidenz ist etwas gesunken und liegt unter 200. Sie erreicht heute einen Wert von 188,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das kann aber daran liegen, dass am Wochenende weniger getestet wird und auch nicht alle Daten ans Robert Koch-Institut gemeldet werden.