Inzidenz sinkt auf 0

In Mülheim sind innerhalb einer gesamten Woche keine neuen Corona-Infektionen registriert worden. Die Inzidenz liegt bei null, meldet das Robert-Koch-Institut. Zwei Menschen in Mülheim sind aktuell noch akut an Corona erkrankt, meldet der Krisenstab. Neun Menschen sind auf Anordnung der Behörden in häuslicher Quarantäne.





