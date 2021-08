Inzidenz schnellt nach oben

Im Moment sind bei uns in der Stadt 66 Menschen mit Corona infiziert. 107 sitzen auf Anweisung des Gesundheitsamts in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 234 Menschen mit oder an Corona gestorben. 8.266 gelten mittlerweile wieder als gesund.

Mittlerweile haben 115.725 Mülheimer ihre erste Impfung gegen Corona bekommen. Das entspricht 67,8 Prozent. 98.853 (57,9 Prozent) hatten auch schon ihren Termin für die zweite Spritze.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Infos.