Inzidenz schießt hoch auf 185

Die Stadt hat wegen der hohen Infektionszahlen noch mal die Daten ausgewertet. Darin zeigt sich, dass bis zu 80 Prozent der Fälle auf die britische Mutation des Coronavirus zurückgehen. Es ist deutlich ansteckender als das ursprüngliche Virus. Viele der positiv getesteten Mülheimer können gar nicht mehr nachvollziehen, wo sie sich angesteckt haben. Bei denen, die Rückschlüsse ziehen können, hat sich gezeigt, dass sie sich im Privaten – meist innerhalb der Familie – angesteckt haben. Ein Hotspot oder ein Ausbruch in einem Pflegeheim ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Mülheim wartet auf bundesweit einheitliche Regeln

Weitere einschränkende Corona-Maßnahmen will der Mülheimer Krisenstab aber erst mal nicht treffen. Das macht keinen Sinn, wenn wir die nächsten Tage sowieso bundesweit einheitliche Regeln erwarten, heißt es. Sollten diese wider Erwarten nicht zustande kommen, wird der Krisenstab in seiner nächsten Sitzung am Montag beraten, welche Maßnahmen er für Mülheim umsetzen wird.

Drei weitere Todesfälle

In Mülheim sind aktuell 455 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 13.4., 6 Uhr). Es gibt seit gestern drei weitere Todesfälle. Damit liegt die Zahl der Mülheimer, die seit Ausbruch der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind bei 208. 961 sind auf Anweisung des Gesundheitsamts im Moment in Quarantäne. 6.828 gelten nach einer Infektion wieder als gesund.