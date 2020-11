Inzidenz liegt in Mülheim wieder über 200

Die Corona-Ansteckungsrate ist in Mülheim wieder auf über 200 angestiegen. Stand 0:00 Uhr meldet das Robert-Koch-Institut 209,8 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 158,2. Der Krisenstab der Stadt meldet heute insgesamt 557 akut Infizierte. 2116 Mülheimer befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.





© Oliver Mengedoht/ FUNKE Foto Services