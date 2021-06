Inzidenz liegt bei 15,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mülheim heute bei 15,2. Diesen Wert nennt heute das Robert-Koch-Institut ( Stand 14.6., 3:12 Uhr ). Am vergangenen Freitag hatte die Inzidenz bei 11,7 gelegen. Seit Freitag sind elf weitere akute Corona-Fälle registriert worden. Als nachweislich infiziert gelten heute 51 Menschen in Mülheim, sagt der Krisenstab. ( Stand 14.6, 6:00 Uhr )