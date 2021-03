Inzidenz klettert auf 153

Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 201 Menschen mit oder an Corona gestorben. 1.234 Mülheimer sind auf Anweisung des Gesundheitsamts aktuell in Quarantäne. 5.697 gelten mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz ist weiter gestiegen. Sie liegt aktuell bei 153 (gestern 134,8) Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Mittlerweile haben 17.726 Mülheimer ihre Corona-Erstimpfung bekommen, 9.006 auch schon die Zweitimpfung.