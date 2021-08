Inzidenz jetzt fast bei 30

Die Inzidenz in Mülheim steigt immer weiter an. Sie liegt aktuell bei 29,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Stand 12.8., 6 Uhr). Gestern lag sie noch bei 25,2. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadt.

