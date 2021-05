Inzidenz in Styrum und Altstadt weiter am höchsten

Mit Altstadt I (206,5) zusammen sind sie damit die Pandemietreiber in Mülheim. Die Inzidenz in ganz Mülheim liegt in dieser Auswertung bei 161,5. Besonders wenige Neuinfektionen gibt es demnach in Speldorf (85,3) und Heißen (89,6).

Hinweis: Die Zahlen sind nur bedingt mit denen aus den letzten Wochen vergleichbar. Die Stadt hatte hier eigene Berechnungen gemacht. Jetzt sind die Zahlen an die RKI-Inzidenz angelehnt.