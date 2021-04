Inzidenz in Styrum besonders hoch

Aber auch in Broich (232), Altstadt II (218,1) - zum größten Teil bestehend aus Eppinghofen, Speldorf (186,5) und Dümpten (180) sind die Zahlen hoch. Die Stadt reagiert darauf. Sie will jetzt noch mal Informationsblätter in mehreren Sprachen drucken und auch mit entsprechenden Bildern versehen, um die Corona-Regeln noch mal zu verdeutlichen - vor allem was Abstand und Masken betrifft. Die Infoblätter sollen mit Hilfe der Stadtteilbüros an Haushalte und auch in Schulen verteilt werden. Geplant ist das in den am meisten betroffenen Bereichen Styrum, Eppinghofen, Stadtmitte und Altstadt. Besonders niedrig ist die Inzidenz aktuell in Saarn (108,3), Heißen( 117,9) und Menden-Holthausen (117,4). Insgesamt lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Mülheim gestern (15.4.) bei 215,1.