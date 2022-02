Inzidenz in Mülheim wohl viel höher als angegeben

Die derzeit angegebene Sieben-Tages-Inzidenz von 712 (Stand 15.02.2022) dürfte deshalb auch deutlich zu niedrig ausfallen. Laut Stadt dürfte sie vergleichbar sein mit denen in den Nachbarstädten, in denen die Inzidenz zwischen rund 1.200 und 1.800 liegt. Im Gesundheitsamt werde sich zunächst einmal um die Lage in den Kitas, Schulen und Pflegeheimen gekümmert, außerdem um die Kontaktnachverfolgung der Ü65-Jährigen. Erst bei freien Kapazitäten werden die Daten in die Statistik eingegeben, heißt es.