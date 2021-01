Inzidenz in Mülheim heute unter 100

Die Corona-Inzidenz liegt in Mülheim heute erstmals wieder unter 100. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert heute bei 98,5. Es gibt aber wieder Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Laut Krisenstab sind innerhalb eines Tages ( Stand 6 Uhr ) drei Menschen in Mülheim mit oder an Corona gestorben.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest