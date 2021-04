Inzidenz heute gesunken

Der Krisenstab der Stadt meldet heute 428 akute und nachgewiesene Corona-Fälle in Mülheim ( Stand 6 Uhr ). Das sind 20 Fälle mehr als gestern. Zudem gibt es einen weiteren Toten zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie jetzt 202 Menschen in Mülheim im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Die Inzidenz gibt das RKI heute mit 128,9 an ( Stand 0:00 Uhr ). Gestern hatte der Wert bei 143,6 gelegen.

