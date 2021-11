Inzidenz gesunken

In Mülheim sind heute 208 akute Corona-Infektionen registriert. Die Inzidenz liegt heute bei 72, meldet der Krisenstab der Stadt ( Stand 6.00 Uhr ). Die Quote der Zweitgeimpften liegt in Mülheim heute bei 70,9 Prozent, 3,2 Prozent haben bereits die dritte Impfung bekommen.

