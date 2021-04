Inzidenz gestiegen

In Mülheim ist die Corona-Inzidenz weiter gestiegen. Heute ( Stand 0:00 Uhr ) meldet das Robert-Koch-Institut den Wert 143,6 (gestern 133,6). Die Zahl der nachweislich und akut Infizierten sank - von gestern 475 auf heute 408. Die Zahl hat heute der Krisenstab Mülheim veröffentlicht (Stand 6:00 Uhr). 884 Menschen sind in unserer Stadt aktuell in häuslicher Quarantäne - das sind 74 weniger als gestern.