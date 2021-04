Inzidenz geht weiter hoch

In Mülheim sind aktuell 635 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 22.4., 6:00 Uhr). Laut Krisenstab Mülheim sind innerhalb eines Tages 83 neue Erkrankungen bekannt geworden. 71 Menschen in Mülheim Die Inzidenz liegt laut RKI heute bei 239,7 (gestern 228 ) Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ( Stand 22.4 , 3:09 Uhr )

© shutterstock.com